Ситуация на Донбассе: боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

"В течение суток вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, 3 обстрела позиций украинских защитников боевиками, зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; возле Луганского - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрелы по укреплениям Объединенных сил: возле Широкино - из минометов калибра 82 мм; неподалеку Лебединского - из стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Также, сегодня, 5 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, по данным разведки в РФ расследуют хищения офицерами на Донбассе оружия и военной техники.