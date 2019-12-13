Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази порушили "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Від початку доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв підрозділи Об'єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
“Так, впродовж поточної доби, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські окупаційні війська здійснили 3 обстріли укріплень Об’єднаних сил: біля Мар’їнки — з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Павлополя — зі стрілецької зброї; неподалік Красногорівки — з ручних протитанкових гранатометів.
Один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” — неподалік Кримського — з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.
“Втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано”, — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, вчора, 13 грудня, бойовики 8 разів обстрілювали українські позиції.