ООС: бойовики вісім разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. 12 грудня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Фіксувався також вогонь з гармат БМП. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:
біля Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
тричі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
поблизу Широкиного – з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли:
біля Південного – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
неподалік Кримського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;
поблизу Новолуганського – з РПГ, СПГ та великокаліберних кулеметів.
Вчора, 12 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
З початку 13 грудня російські окупаційні війська з РПГ, підствольних гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь неподалік Мар'їнки. Втрат з нашого боку не було.
Нагадаємо, ФСБ намагалася завербувати українського військового із зони ООС.