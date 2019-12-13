ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. 12 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Фиксировался также огонь из пушек БМП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:
у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
трижды неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Широкино - с автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов:
у Южного - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
неподалеку Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;
вблизи Новолуганского - из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.
Вчера, 12 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
С начале 13 декабря российские оккупационные войска из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вели огонь неподалеку Марьинки. Потерь с нашей стороны не было.
Напомним, ФСБ пыталась завербовать украинского военного из зоны ООС.