ООС: боевики восемь раз обстреляли украинские позиции

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Широкино - с автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов:

у Южного - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского - из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 12 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

С начале 13 декабря российские оккупационные войска из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вели огонь неподалеку Марьинки. Потерь с нашей стороны не было.

Напомним, ФСБ пыталась завербовать украинского военного из зоны ООС.