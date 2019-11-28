Ситуація на Донбасі: бойовики 5 разів порушили режим тиші

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Упродовж доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню - обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру, 2 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": неподалік Новолуганського – з РПГ та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; поблизу Троїцького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил: неподалік Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів; поблизу Березового – зі стрілецької зброї; біля Красногорівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів.

"Поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було", - йдеться у повідомленні.

Вчора, 27 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнали два військовослужбовці Об’єднаних сил. Ще один наш захисник отримав бойову травму.

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