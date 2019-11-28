Ситуация на Донбассе: боевики 5 раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. За сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня - обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, 2 обстрелы позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганского - с РПГ и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно; вблизи Троицкого - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы по укреплениям Объединенных сил: неподалеку Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Березового - из стрелкового оружия; у Красногоровки - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов.
"За сутки потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.
Вчера, 27 ноября, ранения в результате обстрелов получили двоевоеннослужащих Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму.