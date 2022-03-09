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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Ситуація на Чернігівщині: вночі від ворожих обстрілів загорілося 10 будинків

Ситуація на Чернігівщині: вночі від ворожих обстрілів загорілося 10 будинків

Київ • УНН

 • 92269 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Вночі у Чернігівській області внаслідок обстрілів російськими окупантами сталися пожежі 10 житлових будинків. Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус, інформує УНН.

Деталі

"У ніч на 9 березня російські війська обстрілювали околиці окремих населених пунктів Старобілоуської територіальної громади Чернігівського району. За попередньою інформацією, сталися пожежі 10 житлових будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — написав Чаус.

Протягом останньої доби (з 8 до 9 березня) у Чернігівській області сталося 18 пожеж. Для ліквідації п'яти залучили підрозділи ДСНС. Загинула одна особа, двоє — травмовані.

Загалом з початку війни ліквідували 148 пожеж. З них 111 внаслідок обстрілів.

За інформацією АТ "Чернігівобленерго", через бойові дії без електропостачання залишається 102 населені пункти області. Відновлювальні роботи проводять за можливості.

Нагадаємо

На Чернігівщині на протипіхотній міні російських окупантів підірвався автомобіль, внаслідок чого троє мирних жителів загинули і троє дітей дістали поранення.

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