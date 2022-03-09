Ситуація на Чернігівщині: вночі від ворожих обстрілів загорілося 10 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Вночі у Чернігівській області внаслідок обстрілів російськими окупантами сталися пожежі 10 житлових будинків. Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус, інформує УНН.
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"У ніч на 9 березня російські війська обстрілювали околиці окремих населених пунктів Старобілоуської територіальної громади Чернігівського району. За попередньою інформацією, сталися пожежі 10 житлових будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — написав Чаус.
Протягом останньої доби (з 8 до 9 березня) у Чернігівській області сталося 18 пожеж. Для ліквідації п'яти залучили підрозділи ДСНС. Загинула одна особа, двоє — травмовані.
Загалом з початку війни ліквідували 148 пожеж. З них 111 внаслідок обстрілів.
За інформацією АТ "Чернігівобленерго", через бойові дії без електропостачання залишається 102 населені пункти області. Відновлювальні роботи проводять за можливості.
Нагадаємо
На Чернігівщині на протипіхотній міні російських окупантів підірвався автомобіль, внаслідок чого троє мирних жителів загинули і троє дітей дістали поранення.