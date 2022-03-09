Ситуация в Черниговской области: ночью от вражеских обстрелов загорелось 10 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Ночью в Черниговской области в результате обстрелов российскими оккупантами произошли пожары 10 жилых домов. Об этом сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус, информирует УНН.
Детали
"В ночь на 9 марта российские войска обстреливали окрестности отдельных населенных пунктов Старобелоусской территориальной общины Черниговского района. По предварительной информации, произошли пожары 10 жилых домов. Информация о пострадавших уточняется", — написал Чаус.
В течение последних суток (с 8 по 9 марта) в Черниговской области произошло 18 пожаров. Для ликвидации пяти привлекли подразделения ГСЧС. Погиб один человек, двое - травмированы.
Всего с начала войны ликвидировали 148 пожаров. Из них 111 в результате обстрелов.
По информации АО "Черниговоблэнерго", из-за боевых действий без электроснабжения остается 102 населенных пункта области. Восстановительные работы проводят по возможности.
Напомним
В Черниговской области на противопехотной мине российских оккупантов подорвался автомобиль, в результате чего трое мирных жителей погибли и трое детей получили ранения.