Ситема ProZorro дозволила зекономити державі десятки мільярдів гривень - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Система електронних закупівель ProZorro вже дозволила зекономити десятки мільярдів гривень. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час візиту до Львова на 16-й міжнародний економічний форум, передає кореспондент УНН.
"Система електронних закупівель ProZorro сьогодні дозволила зекономити десятки мільярдів коштів державний підприємств з державного бюджету чи місцевих бюджетів", - сказав Президент.
Нагадаємо, завдяки процесу децентралізації, вже за два роки бюджети міст зросли вдвічі.
Як повідомляв УНН, Президент наголосив, що поточний, 2016 рік для України став переломним, зокрема, після періоду падіння економіка зростає, вже зараз можна побачити ознаки запроваджених реформ.