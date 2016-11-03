Ситема ProZorro позволила сэкономить государству десятки миллиардов гривен - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Система электронных закупок ProZorro уже позволила сэкономить десятки миллиардов гривен. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время визита во Львов на 16-й международный экономический форум, передает корреспондент УНН.
"Система электронных закупок ProZorro сегодня позволила сэкономить десятки миллиардов средств государственных предприятий из государственного бюджета или местных бюджетов", - сказал Президент.
Напомним, благодаря процессу децентрализации, уже через два года бюджеты городов выросли вдвое .
Как сообщал УНН, Президент отметил, что текущий, 2016 год для Украины стал переломным, в частности, после периода падения экономика растет, уже сейчас можно увидеть признаки введенных реформ .