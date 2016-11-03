Ситема ProZorro позволила сэкономить государству десятки миллиардов гривен - Президент

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Система электронных закупок ProZorro уже позволила сэкономить десятки миллиардов гривен. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время визита во Львов на 16-й международный экономический форум, передает корреспондент УНН.