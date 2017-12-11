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Систему ризиків з ПДВ призупинять на два місяці - ДФС

Систему ризиків з ПДВ призупинять на два місяці - ДФС

Київ • УНН

 • 12759 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. З 1 січня 2018 року, у разі вступу в силу, систему ризиків з ПДВ призупинять на два місяці, протягом яких Кабмін має визначити новий порядок дії системи блокування податкових накладних. Про це повідомили у Державній фіскальній службі України, передає УНН.

"СМКОР призупиняє дію на два місяці. За цей час від набрання законом чинності Кабінет міністрів має визначити новий порядок дії системи блокування податкових накладних", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ДФС, всі податкові накладні, реєстрація яких зупинена відповідно до критеріїв оцінки ступеня ризиків, мають бути зареєстровані в Єдиному реєстрі з 2 січня 2018 року.

Водночас, ця норма не буде розповсюджуватися на такі податкові накладні/розрахунки коригування (ПН/РК):

  • станом на 1 грудня 2017 року не подані пояснення та документи;
  • станом на 1 грудня 2017 року прийнято рішення про відмову в реєстрації та по яких не розпочаті процедури адміністративного або судового оскарження.

"Податкові накладні, реєстрація яких зупинена з 1 грудня та по яких платником податку після 1 грудня подані пояснення і копії документів, мають бути прийняті протягом 5 робочих днів. У разі, якщо у цей строк не прийнято та/або не надіслано платнику податку рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації ПН/РК, реєстрація таких накладних здійснюється на наступний робочий день, за днем закінчення терміну розгляду пояснень і документів платника податку", - пояснили у ДФС.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому зміни до Податкового кодексу, відповідно до якого вводяться нові тимчасові правила реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування.

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