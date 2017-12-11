Систему рисков с НДС приостановят на два месяца - ГФС

"СМКОР приостанавливает действие на два месяца. За это время от вступления закона в силу Кабинет министров должен определить новый порядок действия системы блокировки налоговых накладных", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГФС, все налоговые накладные, регистрация которых приостановлена ​​в соответствии с критериями оценки степени рисков, должны быть зарегистрированы в Едином реестре со 2 января 2018 года.

В то же время, эта норма не будет распространяться на такие налоговые накладные/расчеты корректировки (НН/РК):



по состоянию на 1 декабря 2017 года не представлены объяснения и документы;



по состоянию на 1 декабря 2017 года принято решение об отказе в регистрации и по которым не начаты процедуры административного или судебного обжалования.



"Налоговые накладные, регистрация которых приостановлена ​​с 1 декабря и по которым налогоплательщиком после 1 декабря представлены объяснения и копии документов, должны быть приняты в течение 5 рабочих дней. В случае, если в этот срок не принято и/или не направлен налогоплательщику решение о регистрации или отказе в регистрации НН/РК, регистрация таких накладных осуществляется на следующий рабочий день, за днем ​​окончания срока рассмотрения объяснений и документов налогоплательщика", - пояснили в ГФС.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в Налоговый кодекс, согласно которому вводятся новые временные правила регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки.