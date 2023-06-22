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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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Система протиракетної оборони SAMP/T скоро заступить на бойове чергування в Україні - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 680803 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що франко-італійську систему протиракетної оборони SAMP/T вже привезли в Україну, скоро вона заступить на бойове чергування. Про це він сказав в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНН

Система протиракетної оборони SAMP/T скоро заступить на бойове чергування в Україні - Повітряні сили

Цитата

"Еммануель Макрон повідомив про те, що SAMP-T вже в Україні. Очікуємо від командувача Повітряних сил Миколи Олещука, що він зустріне людей, привітає на нашій землі й оголосить про те, що дійсно комплекс заступив на бойове чергування", - сказав речник Повітряних сил.

Та додав, що українські захисники також очікують на мобільні пускові установки системи IRIS-T, які поступово Україні постачатиме Німеччина. За словами Ігната, Німеччина виготовляє IRIS-T саме для України.

Доповнення

20 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що в Україні вже розгорнута франко-італійська система протиракетної оборони SAMP/T.

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