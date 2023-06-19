Макрон: в Україні вже розгорнута система протиракетної оборони SAMP/T

Цитата

“Я радий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що франко-італійський ЗРК SAMP/T тепер розгорнутий і функціонує в Україні, де він захищає ключові об’єкти і життя людей”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росіяни не знають навіть, як він виглядає: Ігнат про “знищення окупантами пʼяти Patriot”.