Макрон: в Україні вже розгорнута система протиракетної оборони SAMP/T
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні вже розгорнута франко-італійська система протиракетної оборони SAMP/T. Про це, як пише Rai News ,заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє УНН.
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“Я радий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що франко-італійський ЗРК SAMP/T тепер розгорнутий і функціонує в Україні, де він захищає ключові об’єкти і життя людей”.
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