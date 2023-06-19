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Макрон: в Украине уже развернута система противоракетной обороны SAMP/T

Киев • УНН

 • 1174539 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Украине уже развернута франко-итальянская система противоракетной обороны SAMP/T. Об этом, как пишет Rai News, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает УНН.

Макрон: в Украине уже развернута система противоракетной обороны SAMP/T

Цитата

«Я рад, что могу объявить вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянский ЗРК SAMP/T теперь развернут и функционирует в Украине, где он защищает ключевые объекты и жизни людей».

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