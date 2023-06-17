Росіяни не знають навіть, як він виглядає: Ігнат про "знищення окупантами пʼяти Patriot"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що росіяни не знають, як виглядає Patriot, та лише розповідають, що щодня “нищать” комплекси. Натомість системи успішно працюють, пише УНН.
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"У нас два дивізіони Patriot. Він складається з командного центру, радара, який забезпечує інформацію про повітряні цілі та до 8 пускових установок", – зазначив речник Повітряних сил.
Ігнат додав, що росія "нищить Patriot" щодня, але ж ми бачимо їхню роботу – і доказом є успішні відбиття нещодавніх атак.
Нагадаємо
Російський диктатор володимир путін на економічному форумі у петербурзі поділився своєю фантазією, що рф нібито вдалося знищити під Києвом п'ять комплексів Patriot,