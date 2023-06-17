Россияне не знают даже, как он выглядит: Игнат об "уничтожении оккупантами пяти Patriot"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что россияне не знают, как выглядит Patriot, и только рассказывают, что ежедневно “уничтожают” комплексы. Зато системы успешно работают, пишет УНН.
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"У нас два дивизиона Patriot. Он состоит из командного центра, радара, который обеспечивает информацию о воздушных целях и до 8 пусковых установок", – отметил спикер Воздушных сил.
Игнат добавил, что Россия "уничтожает Patriot" ежедневно, но мы видим их работу – и доказательством является успешное отражение недавних атак.
Напомним
Российский диктатор владимир путин на экономическом форуме в петербурге поделился своей фантазией, что рф якобы удалось уничтожить под Киевом пять комплексов Patriot,