Система противоракетной обороны SAMP/T скоро заступит на боевое дежурство в Украине - Воздушные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что франко-итальянскую систему противоракетной обороны SAMP/T уже привезли в Украину, скоро она заступит на боевое дежурство. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.
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"Эммануэль Макрон сообщил о том, что SAMP-T уже в Украине. Ожидаем от командующего Воздушных сил Николая Олещука, что он встретит людей, поздравит на нашей земле и объявит о том, что действительно комплекс заступил на боевое дежурство", - сказал представитель Воздушных сил.
И добавил, что украинские защитники также ожидают мобильные пусковые установки системы IRIS-T, которые постепенно Украине будет поставлять Германия. По словам Игната, Германия производит IRIS-T именно для Украины.
Дополнение
20 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Украине уже развернута франко-итальянская система противоракетной обороны SAMP/T.