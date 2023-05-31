Сирський віддавав команди під обстрілами у районі Соледара - Череватий

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"Це неймовірно їх (окупантів, - ред.) дратує, і лякає. Враховуючи, що саме генерал Сирський був автором Київської, Харківської, Лиманської операцій, головним архітектором цим перемог... І він дуже любить їздити безпосередньо в підрозділи. Перед тим, як ухвалюються вирішальні рішення, він, крім замислу бою, крім максимального прорахунку, він така педантична людина, любить відчути настрої, дух солдата", - сказав речник.

Він додав: "Віддавалися команди генералом Сирським безпосередньо під обстрілами, це було помітно. Усі розуміють, що це всі разом дають відсіч ворогові та перемагають. Такі поїздки завжди передують хорошим звісткам для нас".

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За словами Череватого, для Сирського поїздки до підрозділів "мають велике значення", оскільки військовослужбовці "відчувають цю єдність", що "і генерал, і солдат в одному строю".

"Навіть президент часто приїжджає на відміну від ворога. Вони це відчувають, це надихає їх. І це дуже дратує ворога, це чіткий знак українського нового війська, що в нас генерали не бояться приїжджати до солдатів, тиснути їм руки і підбадьорювати, знаходитися з ними під обстрілами", - резюмував він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 26 травня повідомив, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зробив важливу доповідь щодо відповідних напрямків на Донбасі. Українські військові роблять там неймовірні речі.