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Сирський віддавав команди під обстрілами у районі Соледара - Череватий

Сирський віддавав команди під обстрілами у районі Соледара - Череватий

Київ • УНН

 • 502321 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідує підрозділи перед тим, як ухвалити вирішальні рішення, що "неймовірно дратує" окупантів. Він також віддавав команди під обстрілами біля Соледара, розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі 24 каналу, передає УНН.

Цитата

"Це неймовірно їх (окупантів, - ред.) дратує, і лякає. Враховуючи, що саме генерал Сирський був автором Київської, Харківської, Лиманської операцій, головним архітектором цим перемог... І він дуже любить їздити безпосередньо в підрозділи. Перед тим, як ухвалюються вирішальні рішення, він, крім замислу бою, крім максимального прорахунку, він така педантична людина, любить відчути настрої, дух солдата", - сказав речник.

Він додав: "Віддавалися команди генералом Сирським безпосередньо під обстрілами, це було помітно. Усі розуміють, що це всі разом дають відсіч ворогові та перемагають. Такі поїздки завжди передують хорошим звісткам для нас".

Деталі

За словами Череватого, для Сирського поїздки до підрозділів "мають велике значення", оскільки військовослужбовці "відчувають цю єдність", що "і генерал, і солдат в одному строю".

"Навіть президент часто приїжджає на відміну від ворога. Вони це відчувають, це надихає їх. І це дуже дратує ворога, це чіткий знак українського нового війська, що в нас генерали не бояться приїжджати до солдатів, тиснути їм руки і підбадьорювати, знаходитися з ними під обстрілами", - резюмував він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 26 травня повідомив, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зробив важливу доповідь щодо відповідних напрямків на Донбасі. Українські військові роблять там неймовірні речі.

Українські Національні Новини

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