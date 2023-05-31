Сырский отдавал команды под обстрелами в районе Соледара - Череватый
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посещает подразделения перед тем, как принять решающие решения, что "невероятно раздражает" оккупантов. Он также отдавал команды под обстрелами возле Соледара, рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире 24 канала, передает УНН.
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"Это невероятно их (оккупантов, - ред.) раздражает, и пугает. Учитывая, что именно генерал Сырский был автором Киевской, Харьковской, Лиманской операций, главным архитектором этим побед... И он очень любит ездить непосредственно в подразделения. Перед тем, как принимаются решающие решения, он, кроме замысла боя, кроме максимального просчета, он такой педантичный человек, любит почувствовать настроения, дух солдата", - сказал спикер.
Он добавил: "Отдавались команды генералом Сырским непосредственно под обстрелами, это было заметно. Все понимают, что это все вместе дают отпор врагу и побеждают. Такие поездки всегда предшествуют хорошим известиям для нас".
Детали
По словам Череватого, для Сырского поездки в подразделения "имеют большое значение", поскольку военнослужащие "чувствуют это единство", что "и генерал, и солдат в одном строю".
"Даже президент часто приезжает в отличие от врага. Они это чувствуют, это вдохновляет их. И это очень раздражает врага, это четкий знак украинского нового войска, что у нас генералы не боятся приезжать к солдатам, пожимать им руки и подбадривать, находиться с ними под обстрелами", - резюмировал он.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский 26 мая сообщил, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сделал важный доклад по соответствующим направлениям на Донбассе. Украинские военные делают там невероятные вещи.