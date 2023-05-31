Сырский отдавал команды под обстрелами в районе Соледара - Череватый

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"Это невероятно их (оккупантов, - ред.) раздражает, и пугает. Учитывая, что именно генерал Сырский был автором Киевской, Харьковской, Лиманской операций, главным архитектором этим побед... И он очень любит ездить непосредственно в подразделения. Перед тем, как принимаются решающие решения, он, кроме замысла боя, кроме максимального просчета, он такой педантичный человек, любит почувствовать настроения, дух солдата", - сказал спикер.

Он добавил: "Отдавались команды генералом Сырским непосредственно под обстрелами, это было заметно. Все понимают, что это все вместе дают отпор врагу и побеждают. Такие поездки всегда предшествуют хорошим известиям для нас".

Детали

По словам Череватого, для Сырского поездки в подразделения "имеют большое значение", поскольку военнослужащие "чувствуют это единство", что "и генерал, и солдат в одном строю".

"Даже президент часто приезжает в отличие от врага. Они это чувствуют, это вдохновляет их. И это очень раздражает врага, это четкий знак украинского нового войска, что у нас генералы не боятся приезжать к солдатам, пожимать им руки и подбадривать, находиться с ними под обстрелами", - резюмировал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 26 мая сообщил, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сделал важный доклад по соответствующим направлениям на Донбассе. Украинские военные делают там невероятные вещи.