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Сирський зробив важливу доповідь на засіданні Ставки – Зеленський

Сирський зробив важливу доповідь на засіданні Ставки – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зробив важливу доповідь щодо відповідних напрямків на Донбасі. Українські військові роблять там неймовірні речі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Цитата

«Важливу доповідь на Ставці зробив генерал Сирський – щодо відповідних напрямків на Донбасі. Наші воїни роблять там неймовірні речі, і кожна відбита в окупантів позиція, кожна зайнята нашими силами висота – це нові й нові аргументи для світу, що Україна може, може перемогти. Дякую кожному воїну! «Таврія», «Одеса», «Північ», захист Харківщини – увага кожному напрямку. Оснащення технікою бригад наступу», - сказав Зеленський.

Також він повідомив, що міністр оборони доповів йому щодо результатів зустрічі «Рамштайн» – хороші результати.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Члени Ставки детально розглянули темпи оснащення технікою та всім необхідним бригад наступу. Також обговорили, як зробити захист від повітряних ударів по містах більш ефективним.

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