Сырский сделал важный доклад на заседании Ставки - Зеленский

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«Важный доклад на Ставке сделал генерал Сырский – по соответствующим направлениям на Донбассе. Наши воины делают там невероятные вещи, и каждая отбитая у оккупантов позиция, каждая занятая нашими силами высота – это новые и новые аргументы для мира, что Украина может, может победить. Спасибо каждому воину! «Таврия», «Одесса», «Север», защита Харьковщины – внимание каждому направлению. Оснащение техникой бригад наступления», - сказал Зеленский.

Также он сообщил, что министр обороны доложил ему о результатах встречи «Рамштайн» – хорошие результаты.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Члены Ставки подробно рассмотрели темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления. Также обсудили, как сделать защиту от воздушных ударов по городам более эффективной.