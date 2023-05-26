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13 марта, 19:26 • 46497 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104108 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107324 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 107519 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101558 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94654 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110187 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сырский сделал важный доклад на заседании Ставки - Зеленский

Сырский сделал важный доклад на заседании Ставки - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сделал важный доклад по соответствующим направлениям на Донбассе. Украинские военные делают там невероятные вещи. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Цитата

«Важный доклад на Ставке сделал генерал Сырский – по соответствующим направлениям на Донбассе. Наши воины делают там невероятные вещи, и каждая отбитая у оккупантов позиция, каждая занятая нашими силами высота – это новые и новые аргументы для мира, что Украина может, может победить. Спасибо каждому воину! «Таврия», «Одесса», «Север», защита Харьковщины – внимание каждому направлению. Оснащение техникой бригад наступления», - сказал Зеленский.

Также он сообщил, что министр обороны доложил ему о результатах встречи «Рамштайн» – хорошие результаты.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Члены Ставки подробно рассмотрели темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления. Также обсудили, как сделать защиту от воздушных ударов по городам более эффективной.

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