Зеленський провів засідання Ставки: розглянули темпи оснащення технікою бригад наступу та захист міст від ударів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Члени Ставки детально розглянули темпи оснащення технікою та всім необхідним бригад наступу. Також обговорили, як зробити захист від повітряних ударів по містах більш ефективним, передає УНН.
Цитата
«Провів чергове засідання Ставки. Про оперативну ситуацію на фронті та за окремими напрямками доповіли командувачі ОСУВів. Члени Ставки детально розглянули темпи оснащення технікою та всім необхідним бригад наступу. Проаналізували перспективи нарощування вітчизняного виробництва дефіцитних боєприпасів», - написав Зеленський у Telegram.
За його словами, також на Ставці обговорили останні повітряні удари ворога по українським містам та як зробити захист від них більш ефективним.
«Продовжуємо рухатись до дуже важливих кроків», - зазначив Зеленський.
Доповнення
Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в коментарі Bloomberg заявив, що підготовка до контрнаступу ще триває, і закінчиться, коли країна отримає необхідне озброєння від країн-союзників.