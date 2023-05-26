Зеленский провел заседание Ставки: рассмотрели темпы оснащения техникой бригад наступления и защиту городов от ударов рф
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Члены Ставки подробно рассмотрели темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления. Также обсудили, как сделать защиту от воздушных ударов по городам более эффективной, передает УНН.
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«Провел очередное заседание Ставки. Об оперативной ситуации на фронте и по отдельным направлениям доложили командующие ОСУВов. Члены Ставки подробно рассмотрели темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления. Проанализировали перспективы наращивания отечественного производства дефицитных боеприпасов», — написал Зеленский в Telegram.
По его словам, также на Ставке обсудили последние воздушные удары врага по украинским городам и как сделать защиту от них более эффективной.
«Продолжаем двигаться к очень важным шагам», - отметил Зеленский.
Дополнение
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в комментарии Bloomberg заявил, что подготовка к контрнаступлению еще продолжается, и закончится, когда страна получит необходимое вооружение от стран-союзников.