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Зеленский провел заседание Ставки: рассмотрели темпы оснащения техникой бригад наступления и защиту городов от ударов рф

Зеленский провел заседание Ставки: рассмотрели темпы оснащения техникой бригад наступления и защиту городов от ударов рф

Киев • УНН

 • 164913 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Члены Ставки подробно рассмотрели темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления. Также обсудили, как сделать защиту от воздушных ударов по городам более эффективной, передает УНН.

Цитата

«Провел очередное заседание Ставки. Об оперативной ситуации на фронте и по отдельным направлениям доложили командующие ОСУВов. Члены Ставки подробно рассмотрели темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления. Проанализировали перспективы наращивания отечественного производства дефицитных боеприпасов», — написал Зеленский в Telegram.

По его словам, также на Ставке обсудили последние воздушные удары врага по украинским городам и как сделать защиту от них более эффективной.

«Продолжаем двигаться к очень важным шагам», - отметил Зеленский.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в комментарии Bloomberg заявил, что подготовка к контрнаступлению еще продолжается, и закончится, когда страна получит необходимое вооружение от стран-союзников.

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