Сирійська армія намагається ліквідувати прорив облоги Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Сирії урядові війська перейшли у контрнаступ, аби відбити у повстанців втрачені напередодні позиції у місті Алеппо, передає УНН з посиланням на euronews.
Операцію військових на землі активно підтримують повітряні удари, зокрема, і російської авіації.
Вже близько місяця Алеппо перебуває в облозі військових, однак у суботу повстанцям вдалося частково прорвати кільце і відрізати головний шлях, яким урядова армія отримувала усе необхідне.
Крім того, повстанські загони взяли під свій контроль великий військовий комплекс на південному заході від Алеппо і намагаються відбити у військових нові позиції.
Жителі Алеппо вийшли на вулиці, аби відсвяткувати прорив блокади, однак через масштабні бомбардування сирійської та російської авіації вони не можуть скористатися звільненим коридором, аби залишити місто.
Попри спроби контрнаступу урядових сил, коаліція повстанців і джихадистів заявила, що розпочинає спільну операцію, аби повністю взяти Алеппо під свій контроль.
Нагадаємо, бойовики ісламістського угруповання “Джейш аль-Фатх” оголосили про початок операції по захопленню сирійського Алеппо.