Сирийская армия пытается ликвидировать прорыв осады Алеппо

Операцию военных на земле активно поддерживают воздушные удары, в том числе и российской авиации.

Уже около месяца Алеппо находится в осаде военных, однако в субботу повстанцам удалось частично прорвать кольцо и отрезать главный путь, которым правительственная армия получала все необходимое.

Кроме того, повстанческие отряды взяли под свой контроль крупный военный комплекс на юго-западе от Алеппо и пытаются отбить у военных новые позиции.

Жители Алеппо вышли на улицы, чтобы отпраздновать прорыв блокады, однако из-за масштабных бомбардировок сирийской и российской авиации они не могут воспользоваться коридором, чтобы покинуть город.

Несмотря на попытки контрнаступления правительственных сил, коалиция повстанцев и джихадистов заявила, что начинает совместную операцию, чтобы полностью взять Алеппо под свой контроль.

Напомним, боевики исламистской группировки "Джейш аль-Фатх" объявили о начале операции по захвату сирийского Алеппо.