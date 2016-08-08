Сирийская армия пытается ликвидировать прорыв осады Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Сирии правительственные войска перешли в контрнаступление, чтобы отбить у повстанцев утраченные накануне позиции в городе Алеппо, передает УНН со ссылкой на euronews.
Операцию военных на земле активно поддерживают воздушные удары, в том числе и российской авиации.
Уже около месяца Алеппо находится в осаде военных, однако в субботу повстанцам удалось частично прорвать кольцо и отрезать главный путь, которым правительственная армия получала все необходимое.
Кроме того, повстанческие отряды взяли под свой контроль крупный военный комплекс на юго-западе от Алеппо и пытаются отбить у военных новые позиции.
Жители Алеппо вышли на улицы, чтобы отпраздновать прорыв блокады, однако из-за масштабных бомбардировок сирийской и российской авиации они не могут воспользоваться коридором, чтобы покинуть город.
Несмотря на попытки контрнаступления правительственных сил, коалиция повстанцев и джихадистов заявила, что начинает совместную операцию, чтобы полностью взять Алеппо под свой контроль.
Напомним, боевики исламистской группировки "Джейш аль-Фатх" объявили о начале операции по захвату сирийского Алеппо.