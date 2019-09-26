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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 16846 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Синоптики розповіли, якою буде погода завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. У п'ятницю, 27 вересня, вночі у північних, Вінницькій, Черкаській областях, вдень у південній частині, пройдуть дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики розповіли, якою буде погода завтра

"Завтра вночі у північних, Вінницькій, Черкаській областях, вдень у південній частині, в суботу на заході та півночі країни невеликий дощ, найближчої ночі в Карпатському регіоні та на Одещині помірний, місцями значний дощ, на решті території без опадів; в неділю в більшості областей пройдуть помірні дощі", - вказали синоптики.

Температура вночі 6-12°, завтра у східних областях 2-7° тепла, на Луганщині на грунті заморозки 0-3°, вдень в Україні 14-20° тепла, на Закарпатті, 28-29 вересня також на Прикарпатті та в південних областях до 22°.

Нагадаємо, 26 вересня в Україні дощитиме.

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