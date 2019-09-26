Синоптики розповіли, якою буде погода завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У п'ятницю, 27 вересня, вночі у північних, Вінницькій, Черкаській областях, вдень у південній частині, пройдуть дощі. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра вночі у північних, Вінницькій, Черкаській областях, вдень у південній частині, в суботу на заході та півночі країни невеликий дощ, найближчої ночі в Карпатському регіоні та на Одещині помірний, місцями значний дощ, на решті території без опадів; в неділю в більшості областей пройдуть помірні дощі", - вказали синоптики.
Температура вночі 6-12°, завтра у східних областях 2-7° тепла, на Луганщині на грунті заморозки 0-3°, вдень в Україні 14-20° тепла, на Закарпатті, 28-29 вересня також на Прикарпатті та в південних областях до 22°.
Нагадаємо, 26 вересня в Україні дощитиме.