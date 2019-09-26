Синоптики рассказали, какой будет погода завтра

"Завтра ночью в северных, Винницкой, Черкасской областях, днем в южной части, в субботу на западе и севере страны небольшой дождь, ближайшей ночью в Карпатском регионе и в Одесской области умеренный, местами значительный дождь, на остальной территории без осадков; в воскресенье в большинстве областей пройдут умеренные дожди", - указали синоптики.

Температура ночью 6-12°, завтра в восточных областях 2-7° тепла, в Луганской области на почве заморозки 0-3°, днем в Украине 14-20° тепла, на Закарпатье, 28-29 сентября также в Прикарпатье и в южных областях до 22°.

Напомним, 26 сентября в Украине пройдут дожди.