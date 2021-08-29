Синоптики прогнозують зливи на заході України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Значні дощі очікуються завтра на заході України, ще до кінця літа прогнозується похолодання, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
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"Завтра на Правобережжі дощі з грозами, у західних та Житомирській областях місцями значні дощі, на решті території без опадів", - повідомили синоптики.
Деталі
30 серпня в Україні температура вночі 12-17°, на півдні близько 20°, вдень на Лівобережжі 30-35°, на решті території 24-29°, в західних областях 18-23°.
На Київщині завтра часом дощ, місцями гроза. Температура вночі 14-17°, вдень 25-28°.
31 серпня в Україні, крім більшості південних областей, 1 вересня на Правобережжі та місцями у східних областях дощі, окремі грози, на решті території без опадів. В Україні зниження температури на 3-6°.
Додамо
Синоптики дали прогноз на перші дні осені.