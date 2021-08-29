Синоптики прогнозируют ливни на западе Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Значительные дожди ожидаются завтра на западе Украины, еще до конца лета прогнозируется похолодание, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"Завтра на Правобережье дожди с грозами, в западных и Житомирской областях местами значительные дожди, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Детали
30 августа в Украине температура ночью 12-17°, на юге около 20°, днем на Левобережье 30-35°, на остальной территории 24-29°, в западных областях 18-23°.
В Киевской области завтра временами дождь, местами гроза. Температура ночью 14-17°, днем 25-28°.
31 августа в Украине, кроме большинства южных областей, 1 сентября на Правобережье и местами в восточных областях дожди, грозы, на остальной территории без осадков. В Украине снижение температуры на 3-6°.
Добавим
Синоптики дали прогноз на первые дни осени.