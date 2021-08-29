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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 105422 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 121061 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 124961 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 183001 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 137649 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 130320 просмотра

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Синоптики прогнозируют ливни на западе Украины

Синоптики прогнозируют ливни на западе Украины

Киев  •  УНН

 • 21846 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Значительные дожди ожидаются завтра на западе Украины, еще до конца лета прогнозируется похолодание, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Цитата:

"Завтра на Правобережье дожди с грозами, в западных и Житомирской областях местами значительные дожди, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.

Детали

30 августа в Украине температура ночью 12-17°, на юге около 20°, днем на Левобережье 30-35°, на остальной территории 24-29°, в западных областях 18-23°.

В Киевской области завтра временами дождь, местами гроза. Температура ночью 14-17°, днем 25-28°.

31 августа в Украине, кроме большинства южных областей, 1 сентября на Правобережье и местами в восточных областях дожди, грозы, на остальной территории без осадков. В Украине снижение температуры на 3-6°.

Добавим

Синоптики дали прогноз на первые дни осени.

Украинские Национальные Новости

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