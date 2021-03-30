Синоптики прогнозують перші квітневі грози
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Початок квітня принесе в Україну чергову порцію дощів, а місцями можливі й грози. Очікується потепління до 20 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, завтра, 31 березня, в Україні без опадів, вдень 1 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях, протягом доби 2 квітня в Україні, крім південно-східної частини, невеликий дощ, місцями гроза.
Післязавтра на заході країни, у п’ятницю в більшості областей місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 2-9° тепла, на сході та південному сході країни, найближчої ночі також і в центральних областях місцями 0-3° морозу; вдень 10-17° тепла, в четвер у північно-західній частині 15-20°.
Доповнення
На Київщині 31 березня без опадів.
Температура вночі 3-6° тепла, вдень 12-17°, у Києві близько 15°.
За даними метеорологів, метеорологічна весна в Київ ще не прийшла, бо немає стійкого переходу середньодобової температури через 0 градусів.