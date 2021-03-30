Синоптики прогнозируют первые апрельские грозы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Начало апреля принесет в Украину очередную порцию дождей, а местами возможны и грозы. Ожидается потепление до 20 градусов выше нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, завтра, 31 марта, в Украине без осадков, днем 1 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях, в течение суток 2 апреля в Украине, кроме юго-восточной части, небольшой дождь, местами гроза.
Послезавтра на западе страны, в пятницу в большинстве областей местами порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью 2-9° тепла, на востоке и юго-востоке страны, ближайшей ночью также и в центральных областях местами 0-3° мороза; днем 10-17° тепла, в четверг в северо-западной части 15-20°.
Дополнение
В Киевской области 31 марта без осадков.
Температура ночью 3-6° тепла, днем 12-17°, в Киеве около 15°.
По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не пришла, потому что нет устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов.