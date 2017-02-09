Синоптики попередили про високий рівень лавинної небезпеки в горах
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. За прогнозами синоптиків завтра, 10 лютого у горах Закарпатської та Львівської областей зберігається значний рівень лавинної небезпеки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"За прогнозами Укргідрометцентру, 10 лютого у горах Закарпатської та Львівської областей зберігається значний (3-й) рівень лавинної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
ДСНС звертається до громадян з проханням утриматися від походів у гори.
Як повідомляв УНН, суддя з Росії загинув через сходження лавини під час Універсіади в Казахстані.
Також нагадаємо, через складні погодній умови рух транспорту обмежено в чотирьох областях України - Херсонській, Волинській, Закарпатській та Хмельницькій.