Синоптики предупредили о высоком уровне лавинной опасности в горах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. По прогнозам синоптиков завтра, 10 февраля в горах Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительный уровень лавинной опасности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС.
"По прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля в горах Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности", - говорится в сообщении.
ГосЧС обращается к гражданам с просьбой воздержаться от походов в горы.
Как сообщал УНН, судья из России погиб при сходе лавины во время Универсиады в Казахстане.
Также напомним, из-за сложных погодных условий движение транспорта ограничено в четырех областях Украины - Херсонской, Волынской, Закарпатской и Хмельницкой.