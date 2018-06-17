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Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Синоптики попередили про пожежну небезпеку в низці областей України. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"За даними УкрГідрометцентру, 17-18 червня у південній частині, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - сказано у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Дніпропетровщині сталася пожежа на пшеничному полі

Як повідомляв УНН, вдень 17 червня у столиці очікується короткочасний дощ та гроза.

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