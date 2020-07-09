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Синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня

Синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. В Україні у дві наступні доби, 10-11 липня, буде переважно суха погода, у неділю, 12 липня, - дощитиме, місцями сильно, на заході очікується зниження температури. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"У найближчі дві доби переважно без опадів; у неділю в західних областях значні, в Карпатах сильні грозові дощі, на решті території без опадів, лише вдень на південному сході країни місцями короткочасний дощ, гроза; під час гроз в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - вказали синоптики.

Температура вночі 10-18°; вдень завтра 25-30°, 11-12 липня 28-34°, у неділю в західних областях зниження денної температури до 15-20°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.

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