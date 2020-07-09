Синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В Украине в двое следующих суток, 10-11 июля, будет преимущественно сухая погода, в воскресенье, 12 июля, - будут идти дожди, местами сильные, на западе ожидается снижение температуры. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие двое суток без осадков; в воскресенье в западных областях значительные, в Карпатах сильные грозовые дожди, на остальной территории без осадков, лишь днем на юго-востоке страны местами кратковременный дождь, гроза; во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15 -20 м/с", - указали синоптики.
Температура ночью 10-18°, днем завтра 25-30°, 11-12 июля 28-34°, в воскресенье в западных областях снижение дневной температуры до 15-20°.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине теплое море.