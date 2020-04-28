Синоптики дали прогноз погоди на 1 травня

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Україні у п'ятницю, 1 травня, місцями очікуються короткочасні дощі, можливі грози, буде тепло. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Завтра без опадів, лише вдень у західних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози та пориви вітру 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ; температура вночі 4-10°, вдень 18-24°", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними синоптиків, 30 квітня - 1 травня в Україні, крім південного сходу, місцями короткочасні дощі, грози; нічна температура 6-11°, денна 16-23°, у п'ятницю на сході країни до 25°.

Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.

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