Синоптики дали прогноз погоды на 1 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Украине в пятницу, 1 мая, местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, будет тепло. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра без осадков, только днем в западных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы и порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь, температура ночью 4-10°, днем 18-24°", - говорится в сообщении.
Также, по данным синоптиков, 30 апреля - 1 мая в Украине, кроме юго-востока, местами кратковременные дожди, грозы; ночная температура 6-11°, дневная 16-23°, в пятницу на востоке страны до 25°.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.