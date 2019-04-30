Синоптики дали прогноз на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У західних областях 4-5 травня очікуються дощі, у північних та центральних – короткочасні дощі, у східних та південних областях – переважно без опадів. Про це УНН повідомили в Українському Гідрометцентрі.
Упродовж 4-5 травня у західних областях очікуються дощі. Температура вночі 4-10°, вдень 4 травня 12-18°, 5 травня 7-13°.
У східних та південних областях переважно без опадів, у північних та центральних областях короткочасні дощі, грози. Температура вночі 6-12°, вдень 16-22°.
Як повідомляв УНН, на Україну насувається циклон з Балкан.
Нагадаємо, травень прийде в Україну дощами з грозами.