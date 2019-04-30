Синоптики дали прогноз на вихідні

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22 березня, 17:51 • 71815 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 116005 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 101563 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 101556 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 82468 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101023 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150847 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167791 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154704 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У західних областях 4-5 травня очікуються дощі, у північних та центральних – короткочасні дощі, у східних та південних областях – переважно без опадів. Про це УНН повідомили в Українському Гідрометцентрі.

Упродовж 4-5 травня у західних областях очікуються дощі. Температура вночі 4-10°, вдень 4 травня 12-18°, 5 травня 7-13°.

У східних та південних областях переважно без опадів, у північних та центральних областях короткочасні дощі, грози. Температура вночі 6-12°, вдень 16-22°.

Як повідомляв УНН, на Україну насувається циклон з Балкан.

Нагадаємо, травень прийде в Україну дощами з грозами.

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