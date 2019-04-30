Синоптики дали прогноз на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В западных областях 4-5 мая ожидаются дожди, в северных и центральных - кратковременные дожди, в восточных и южных областях - преимущественно без осадков. Об этом УНН сообщили в Украинском гидрометцентре.
В течение 4-5 мая в западных областях ожидаются дожди. Температура ночью 4-10°, днем 4 мая 12-18° 5 мая 7-13°.
В восточных и южных областях преимущественно без осадков, в северных и центральных областях кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 6-12°, днем 16-22°.
Как сообщал УНН, в Украине надвигается циклон с Балкан.
Напомним, май придет в Украину дождями с грозами.