Синоптики дали прогноз до середини тижня: дощі на заході і до +35° на півдні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На заході України 18-20 серпня очікуються дощі, подекуди град і шквали, на решті ж території - суха погода, на півдні до 35 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби в західних областях грозові дощі, 19 серпня місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с; температура вночі 12-17°, вдень завтра 26-31°, у середу і четвер 20-25°", - йдеться у повідомленні.
На решті території утримається суха погода, лише вдень 20 серпня у північних областях подекуди короткочасний дощ, гроза; температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°, вдень 26-32°, на півдні місцями 35°.
На Київщині завтра сухо і тепло: температура вночі 15-18°, вдень близько 30°.
Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.