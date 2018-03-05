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Сінгапур відмовляється від системи безпілотних потягів у метрополітені

Сінгапур відмовляється від системи безпілотних потягів у метрополітені

Київ • УНН

 • 7905 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Керівництво сінгапурського метрополітену (MRT) відмовляється від автоматичної системи управління потягами в зв'язку з постійними перебоями в русі. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Straits Times.

Як розповіла виданню прес-секретар метрополітену Теммі Тан, спочатку оператор знаходився на одній з гілок, де курсують безпілотні потяги, тільки в години пік і навіть не в кожному складі.

“Тепер було прийнято рішення, що машиніст буде в кожному поїзді протягом усього часу роботи MRT”, — додала Тан. За її словами, “оператори-машиністи повинні знаходитися в поїздах не тільки для надання впевненості пасажирам, а й для оперативного реагування на різні події”.

У Сінгапурі в 2003 році вперше в світі почала функціонувати одна з ліній метрополітену, де курсували виключно безпілотні потяги. До теперішнього часу відкрито ще кілька подібних ліній. Загальна протяжність MRT міста-держави перевищує 200 км. Щодня близько 2 млн осіб користуються послугами даного виду транспорту.

Як повідомляв УНН, під час будівництва метрополітену в Римі знайшли древній будинок воєначальника.

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