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Син М.Джемілєва звернувся до ЄСПЛ із позовами до Росії й України

Син М.Джемілєва звернувся до ЄСПЛ із позовами до Росії й України

Київ • УНН

 • 12783 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Захист Хайсера Джемілєва — сина лідера кримських татар Мустафи Джемілєва — звернувся до Європейського суду з прав людини з позовами до Росії й України у зв’язку з винесеним йому вироком у справі про вбивство 2013 року. Про це “Радіо Свобода” повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.

За його словами, претензії Х.Джемілєва до України пов’язані з тим, що під час розслідування злочину ще до анексії Криму йому не забезпечили “належного захисту прав”, закріплених у Європейській конвенції про права людини.

Позов до Росії юрист пояснив тим, що Краснодарський крайовий суд 2015 року виніс обвинувальний вирок Х.Джемілєву, незважаючи на те, що він на той час уже був засуджений українським судом, що також є порушенням.

23 червня в Мін’юсті України повідомили, що відомство приєдналося до позову адвокатів Хайсера Джемілєва в ЄСПЛ. 10 липня 2015 року ЄСПЛ виніс рішення у справі Хайсер Джемілєва, ухваливши звільнити його з СІЗО, а також зобов’язав Російську Федерацію не робити дій, що можуть зашкодити здоров’ю громадянина України. Однак, справа досі не завершена, Росія не відповідає на запити української сторони про передачу Хайсера Джемілєва.

Х.Джемілєва звинувачували в тому, що в травні 2013 року він у дворі свого будинку в Бахчисараї вбив знайомого сім’ї Февзі Едемова з рушниці свого батька. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО до Краснодарського краю.

Верховний суд Росії скоротив на півтора року термін ув’язнення у 5 років, призначений Краснодарським крайовим судом для Хайсер Джемілєва. При цьому Дніпровський суд Києва у квітні 2015 року визначив йому міру покарання у вигляді 3 років і 8 місяців позбавлення волі.

Х.Джемілєв відбуває покарання в Астраханській колонії № 10.

У четвер 27 жовтня Астраханський обласний суд підтвердив відмову в умовно-достроковому звільненні сина лідера кримських татар, проте, як заявляє Полозов, це рішення “не має істотного значення”, оскільки Джемілєв має вийти з колонії вже наприкінці листопада.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова й називає це “відновленням історичної справедливості”.

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