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Сын М.Джемилева обратился в ЕСПЧ с исками к России и Украине

Сын М.Джемилева обратился в ЕСПЧ с исками к России и Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Защита Хайсера Джемилева - сына лидера крымских татар Мустафы Джемилева - обратилась в Европейский суд по правам человека с исками к России и Украине в связи с вынесенным ему приговором по делу об убийстве в 2013 году. Об этом "Радио Свобода" сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН.

По его словам, претензии Х.Джемилева к Украине связаны с тем, что в ходе расследования преступления еще до аннексии Крыма ему не обеспечили "защиты прав", закрепленных в Европейской конвенции о правах человека.

Иск к России юрист объяснил тем, что Краснодарский краевой суд 2015 года вынес обвинительный приговор Х.Джемилеву, несмотря на то, что он в то время уже был осужден украинским судом, что также является нарушением.

23 июня в Минюсте Украины сообщили, что ведомство присоединилось к иску адвокатов Хайсера Джемилева в ЕСПЧ. 10 июля 2015 года ЕСПЧ вынес решение по делу Хайсера Джемилева, постановив освободить его из СИЗО, а также обязал Российскую Федерацию не делать действий, которые могут повредить здоровью гражданина Украины. Однако, дело до сих пор не завершено, Россия не отвечает на запросы украинской стороны о передаче Хайсера Джемилева.

Х.Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи Февзи Едемова из ружья своего отца. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

Верховный суд России сократил на полтора года срок заключения в 5 лет, назначенный Краснодарским краевым судом для Хайсера Джемилева. При этом Днепровский суд Киева в апреле 2015 года определил ему меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Х.Джемилев отбывает наказание в Астраханской колонии № 10.

В Четверг 27 октября Астраханский областной суд подтвердил отказ в условно-досрочном освобождении сына лидера крымских татар, однако, как заявляет Н.Полозов, это решение "не имеет существенного значения", поскольку Х.Джемилев должен выйти из колонии уже в конце ноября.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

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