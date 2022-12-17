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Символ незламності: відсьогодні у Києві знову відкрився скляний міст

Символ незламності: відсьогодні у Києві знову відкрився скляний міст

Київ • УНН

 • 790020 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці, після ремонту, знову відкрився пішохідно-велосипедний міст, який відремонтували після російської атаки у жовтні, передає УНН.

Цитата

“Друзі! Від сьогодні можна знову гуляти нашим пішохідно-велосипедним мостом. Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення”, – написав Кличко у своєму Телеграм.

Деталі

Він повідомив, що спецалісти замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів. А також - 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 - пошкоджені внаслідок ракетної атаки 10 жовтня.

Окрім цього, відновлено перила та троси, натягнуті вздовж мосту. Також працівники «Київавтошляхмосту» ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження. Прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту.

“Тож, один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці”, – додав мер.

Нагадаємо

10 жовтня росія завдала масованих ударів ракетами та дронами-камікадзе по всій Україні, частина яких прийшлася на Київ. Окупанти влучили у Шевченківський та Солом'янський райони Києва.

Одна з ракет вдарила поблизу пішохідно-велосипедного мосту. Його закрили на ремонт.

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