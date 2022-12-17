Символ незламності: відсьогодні у Києві знову відкрився скляний міст
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці, після ремонту, знову відкрився пішохідно-велосипедний міст, який відремонтували після російської атаки у жовтні, передає УНН.
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“Друзі! Від сьогодні можна знову гуляти нашим пішохідно-велосипедним мостом. Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення”, – написав Кличко у своєму Телеграм.
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Він повідомив, що спецалісти замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів. А також - 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 - пошкоджені внаслідок ракетної атаки 10 жовтня.
Окрім цього, відновлено перила та троси, натягнуті вздовж мосту. Також працівники «Київавтошляхмосту» ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження. Прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту.
“Тож, один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці”, – додав мер.
Нагадаємо
10 жовтня росія завдала масованих ударів ракетами та дронами-камікадзе по всій Україні, частина яких прийшлася на Київ. Окупанти влучили у Шевченківський та Солом'янський райони Києва.
Одна з ракет вдарила поблизу пішохідно-велосипедного мосту. Його закрили на ремонт.