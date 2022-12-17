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Символ несокрушимости: с сегодняшнего дня в Киеве снова открылся стеклянный мост

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице, после ремонта, снова открылся пешеходно-велосипедный мост, отремонтированный после российской атаки в октябре, передает УНН.

Цитата

“Друзья! С сегодняшнего дня можно снова гулять по нашему пешеходно-велосипедному мосту. Его открыли после ремонтных работ и обновления”, – написал Кличко в своем Телеграм.

Детали

Он сообщил, что специалисты заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов. А также – 143 перильных стекла. 57 из них были полностью разрушены, 86 – повреждены в результате ракетной атаки 10 октября.

Кроме этого, восстановлены перила и тросы, натянутые вдоль моста. Также работники «Киевавтодормоста» еще раз обследовали опоры сооружения, систему освещения и видеонаблюдения. Убрали снег и нанесли гололедные материалы на покрытие моста.

“Итак, один из наших символов несокрушимости снова радостно ждет киевлян и гостей столицы”, – добавил мэр.

Напомним

10 октября россия нанесла массированные удары ракетами и дронами-камикадзе по всей Украине, часть которых пришлась на Киев. Оккупанты попали в Шевченковский и Соломенский районы Киева.

Одна из ракет ударила вблизи пешеходно-велосипедного моста. Его закрыли для ремонта.

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