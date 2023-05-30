Символ Легіону "Свобода Росії": у рф заборонили біло-синьо-білий прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У росії заборонили біло-синьо-білий прапор як символ забороненого українського "Легіону "Свобода Росії", передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Антивоєнний триколор вважали за символ Легіону «Свобода Росії». Раніше про заборону прапора було невідомо, повідомлялося лише про заборону самого воєнізованого формування.
За даними росЗМІ, щонайменше один штраф присудили за демонстрацію прапора. Рішення про це ухвалив Зеленоградський суд.
Раніше
22 травня чоцмережі опублікували відео нібито з центру москви, де на кульках у небо запустили прапор опозиційного легіону “Свобода Росії”.