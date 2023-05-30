Символ Легиона "Свобода России": в рф запретили бело-сине-белый флаг

Детали

Антивоенный триколор приняли за символ Легиона «Свобода России». Ранее о запрете флага было неизвестно, сообщалось лишь о запрете самого военизированного формирования.

По данным росСМИ, по меньшей мере один штраф присудили за демонстрацию флага. Решение об этом принял Зеленоградский суд.

Ранее

22 мая в соцсетях опубликовали видео якобы из центра москвы, где на шариках в небо запустили флаг оппозиционного легиона “Свобода России”.