Символ Легиона "Свобода России": в рф запретили бело-сине-белый флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В россии запретили бело-сине-белый флаг как символ запрещенного украинского "Легиона "Свобода России", передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Антивоенный триколор приняли за символ Легиона «Свобода России». Ранее о запрете флага было неизвестно, сообщалось лишь о запрете самого военизированного формирования.
По данным росСМИ, по меньшей мере один штраф присудили за демонстрацию флага. Решение об этом принял Зеленоградский суд.
Ранее
22 мая в соцсетях опубликовали видео якобы из центра москвы, где на шариках в небо запустили флаг оппозиционного легиона “Свобода России”.