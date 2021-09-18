Сім голів без відповіді: "Баварія" продовжила переможну серію в Бундеслізі

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Мюнхенська "Баварія" провела домашній поєдинок п'ятого туру Бунделіги із новачком змагань ФК "Бохум", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Баварії".

Що відомо

Після перемоги над “Лейпцигом” (4:1) і “Барселоною” (3:0) “Баварія” змогла виграти свою третю гру за сім днів. На цей раз за рахунок потужної гри був обіграний “Бохум” з рахунком 7:0.

Деталі

Лерой Сане (17 хвилина) відкрив рахунок, фантастично виконавши штрафний удар, Йозуа Кімміх (27), Серж Гнабрі (32) і автогол Василіоса Лампропулоса (43-тя) забезпечили 4:0 до перерви. У другому таймі Роберт Левандовскі (61), Кімміх (65) і Ерік Максім Шупо-Мотінг (79) довели рахунок до 7:0 на користь господарів. У цій грі Марсель Забітцер також дебютував на домашній арені, а Омар Річардс вперше зіграв в Бундеслізі.

Доповнення

Вперше в цьому сезоні чинний чемпіон Німеччини піднявся на перше місце — 13 балів і чотири виграші поспіль, проте “Вольфсбург” ще може знову обігнати мюнхенців — має гру в запасі.

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